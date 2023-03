Dia da Mulher: Continental Shopping oferece escalda pés, massagem e mais serviços gratuitos “Só Para Elas”

O Continental Shopping prepara uma programação especial com diversos serviços de beleza e bem-estar gratuitos para marcar o Dia Internacional da Mulher, neste 8 de março. A ação “Só Para Elas” começa nesta quarta e vai até sexta-feira (10), das 12h às 20h30.

publicidade

Hidratação e revitalização facial, análise de pele, spa de mãos, escalda pés, massagem e avaliação capilar com aplicação de laserterapia e maquiagem estão entre os cuidados oferecidos.

A ideia é que as mulheres saiam renovadas, mais confiantes e com a autoestima lá em cima. Para participar, basta fazer o agendamento por WhatsApp (11) 97622-7395 ou pessoalmente no dia, conforme disponibilidade.

publicidade

Além das experimentações e serviços gratuitos, as clientes também serão presenteadas com vouchers e cupons de descontos.

O “Só Para Elas” conta com a colaboração de vários lojistas, tais como: Clínica Aloe e Vera, Drogasil, L’Occitane au Brésil, Salão de Beleza Eros, Cris Miranda Estética, Empório Flora Pura, Acium, Makibella Cosméticos, Now Nutrição Esportiva, The Good Cop Donut e Plucky Store.

publicidade

SERVIÇO

Só para Elas

Dias: 8, 9 e 10 de março

Horário: das 12h às 20h30

Onde: 2º piso do Continental Shopping (Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré)

Gratuito

Classificação: maiores de 18 anos

Para participar: agendamento via WhatsApp: (11) 97622-7395 ou no dia mediante disponibilidade