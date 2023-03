Espetáculo da Galinha Pintadinha é atração em Osasco

O Teatro Aspro, em Osasco, recebe no dia 25 de março, às 18h, o espetáculo Galinha Pintadinha – A Fabulosa Trupe, um fenômeno do universo infantil. Os pequenos e toda a família mergulharão em uma jornada recheada de música, luzes, cores e história.

publicidade

Juliano Prado, sócio-criador da Galinha Pintadinha, diz que o espetáculo envolve a interação dos personagens com o público em um formato de contação de histórias. “Trata-se de uma apresentação para curtir, cantar e dançar com a família ao som dos sucessos do cancioneiro popular, em uma mistura de linguagens visuais em vídeo e efeitos especiais”, explica.

Tudo começa quando o Pintinho, fugindo do Gavião, acaba se perdendo da Galinha Pintadinha e do Galo Carijó. Assim se inicia uma verdadeira aventura para encontrar seus pais, com a ajuda dos amigos da Popó.

publicidade

Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70 e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express. As sessões duram cerca de uma hora.

O Teatro Aspro, localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Vila dos Remédios, em Osasco.