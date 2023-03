Dia da Mulher terá aula gratuita de fitdance e brindes no Shopping Granja Vianna

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, celebra o Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira (8), com uma aula gratuita de fitdance, às 15h. Esta edição especial do Granja Fitness é realizada em parceria com a academia Bodytech.

A aula gratuita será ministrada no Terraço do shopping. “Vamos comemorar o nosso dia com uma programação animada e que faz muito bem à saúde. É a oportunidade perfeita de reunir as mulheres e incentivar hábitos mais saudáveis”, convida Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Para participar, basta se inscrever por meio do QR CODE que está disponível no local. As participantes podem ganhar ainda brindes exclusivos, kits especiais e vouchers de descontos nas lojas do shopping. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Granja Fitness Especial de Dia da Mulher

Quando: quarta-feira, dia 8 de março, 15h

Onde: Piso L1 – Terraço do Granja (Rodovia Raposo Tavares, km 23,5)

Gratuito, sujeito à lotação