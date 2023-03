Mulher é morta em Taboão da Serra após briga com vizinho por som alto

Mulher é morta em Taboão da Serra após briga com vizinho por...

Uma mulher foi morta a facadas nessa segunda-feira (6) em Taboão da Serra após reclamação pelo barulho do vizinho. O marido também ficou ferido após uma discussão.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher era Gloria Liscinio, de 52 anos, que havia chegado em casa do trabalho ontem, por volta das 22h. Ao chegar, ela foi reclamar do som alto do vizinho, dono de uma oficina onde também funciona um bar.

O homem, identificado como Geraldo Cordeiro, teria reagido esfaqueando Gloria e seu marido, José Conder, de 59 anos, que tentou defendê-la, acabou ferido mas foi socorrido e teve alta hoje (7) do Hospital Pirajussara. Já Glória morreu no local, segundo o SAMU.

Glória trabalhava no Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini.

Cordeiro foi preso hoje (7).