Osasquense vence 1ª etapa de torneio de motovelocidade no Autódromo de Interlagos

A motociclista osasquense Gabrielly Lewis, de 19 anos, foi campeã da 1ª etapa do SBK de Motovelocidade, categoria 400 cup. A competição foi realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 26 de fevereiro.

publicidade

Embora tenha obtido a classificação no dia anterior, ela cometeu uma penalidade durante as disputas e no domingo teve de largar na 10ª posição. Ao longo da competição fez boa prova ultrapassando os demais competidores e terminou em primeiro lugar.

Gabrielly é representante do programa bolsa atleta, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) de Osasco. “Agradeço a Prefeitura de Osasco pelo apoio e a todos que torceram por mim. Isso nos motiva e ajuda a melhorar cada vez mais”, comemorou a jovem motociclista.

publicidade

A próxima etapa do torneio está prevista para abril.