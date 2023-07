Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha será celebrado neste domingo (30) em Itapevi

No domingo (30), a Secretaria de Direitos Humanos de Itapevi participa do evento multicultural em homenagem ao “Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-americana e Caribenha” (25/7), que será realizado no ItapShopping (Rua Leopoldina de Camargo, 260).

As atividades previstas para a comemoração começam às 15h e prevêem desfile de moda afro, painéis de bate-papo sobre desafios enfrentados pela mulher negra, valorização da beleza negra e afroempreendedorismo.

A atividade é uma iniciativa do “Coletivo As Pretas” e a Prefeitura de Itapevi.

O evento é aberto ao público e será realizado na Praça de Alimentação do shopping, onde os participantes poderão assistir ainda diversas atrações culturais/musicais, como espetáculo musical e cênico intitulado “Mulheres Pretas na Música Preta Brasileira”, uma produção que celebra a brasilidade e as conquistas das mulheres negras no cenário musical.

Veja a programação completa:

15h – Abertura do evento e recepção dos convidados;

15h30 – Apresentação da iniciativa;

15h40 – A Mulher Negra e a seus Desafios – Palestrantes: Letícia Martins (assistente social, apresentadora do podcast Vozes Negras e assessora de programas e projetos do Cioeste), Taluana dos Santos Rodrigues (profissão de Marketing estudante de psicologia) e Vivian Delfino Motta (integrante do Movimento Negro Unificado, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e fundadora do Negras (Núcleo de Gênero, Raça e Agroecologia);

16h10 – Samba no pé e mulher plus, pode? – Apresentação da passista Karina Vidal;

16h30 – Dança Afro;

16h30 – Mercado de beleza é ancestral, mas também faz parte do futuro – Painel de Beleza;

17h – Desfile Crioulos Style;

17h20 – Painel Afroempreendedorismo – Palestrantes Marleyse e Aline;

17h50 – Mulher Preta Rapper – Mc Lagbara;

18h – Sorteios e brincadeiras;

18h30 – Muito Prazer, Brasilidade Yalodes – Música ao Vivo;

20h – DJ + Passinho black charme – Dança e música.