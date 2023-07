Novo espetáculo da Galinha Pintadinha chega a Barueri em agosto

A Galinha Pintadinha já tem data para se apresentar em Barueri. Será no dia 26 de agosto, 17h, no Centro de Eventos de Barueri.

publicidade

No espetáculo, o Popó vive uma nova aventura em busca do Pintinho Amarelinho, que se perdeu fugindo do Gavião. No caminho, eles vão encontrar muitos amigos já conhecidos por toda a família brasileira: a Borboletinha, a Baratinha, o Sapo Cururu, entre outros.

O show é uma forma de interação das personagens em um formato de contato de histórias. O enredo é recheado de descobertas e foi desenvolvido para curtir, cantar e dançar ao som dos sucessos do cancioneiro popular”.

publicidade

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express ou no Centro de Eventos (Avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672 – Vila Porto – Barueri) de segunda à sexta-feira, da 8h às 17h. Mais informações pelo telefone (11) 3164 9275.