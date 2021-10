Dia das Crianças: parede de prêmios e jogo da memória são atrações no Shopping Tamboré

O Shopping Tamboré preparou uma série de atrações durante o mês de outubro para celebrar o Dia das Crianças. Clientes cadastrados no programa de relacionamento do shopping podem participar de jogos, além ganhar prêmios e concorrer a cinco Playstation 5.

Qualquer pessoa maior de 18 anos que seja inscrita e ativa no Programa de Relacionamento poderá participar da promoção. Clientes ativos na Categoria 1 têm direito a um cupom para concorrer ao videogame; Categoria 2, cinco cupons e Categoria 3, tem direito a dez cupons.

Os membros do programa podem ainda participar das brincadeiras espalhadas pelo shopping e ganhar até 4 prêmios, dependendo do resultado. Para completar a diversão, todos os clientes da categoria 2 ganham de brinde um Pop It e Categoria 3 ganha dois, basta apresentar no balcão de trocas o celular com o cupom, mostrando para uma das promotoras a categoria que se encontra.

Confira as opções de brincadeiras espalhadas pelo Shopping Tamboré:

Nervotest: jogo de habilidade que tem como desafio avançar com o gancho por uma barra com elevações, sem encostar nela. A barra terá níveis a serem alcançados, e a cada nível será disponibilizado um prêmio diferente por categoria. Serão quatro opções de prêmio por categoria, que serão disponibilizadas de acordo com o ponto que a pessoa avançar.

Local: Praça de Eventos do shopping, próximo à Usaflex;

Bola ao alvo: jogo para quem tem boa pontaria acertar o alvo com a bola. O participante terá direito a cinco arremessos, e de acordo com o local que acertar, ganhará o prêmio condizente com a sua categoria no Programa de Relacionamento. Serão disponibilizadas quatro opções de prêmios por categoria.

Local: próxima às Lojas Americanas

Jogo da Memória: um clássico jogo formado por peças que apresentam uma figura em um dos lados. Cada figura se repete em duas peças diferentes e a pessoa tem que tentar lembrar onde estão as duas. O participante terá direito a quatro rodadas, ou seja, escolha de quatro pares. O par que ela acertar primeiro, será o par do brinde que ela irá ganhar, de acordo com a sua categoria.

Local: próximo à loja Kopenhagen

Parede de Prêmios: uma parede com diversas opções de prêmios que a pessoa tem que jogar a bolinha três vezes, e poderá escolher um dos prêmios que acertou, sempre de acordo com a sua categoria. Serão quatro opções de prêmios por categoria.

Local: próximo à Renner

Todos os clientes que brincarem e atingirem o objetivo da brincadeira escolhida, receberão brindes de acordo com a sua categoria no Programa de Relacionamento, enquanto houver estoque.

