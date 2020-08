Dia dos Pais: Shopping Tamboré lança campanha online com apenas R$ 0,01 de frete

Com as limitações de horário e capacidade de atendimento causado pela pandemia de covid-19, o Shopping Tamboré reforçou sua presença online em sua campanha de Dia dos Pais deste ano. Pelo novo aplicativo do empreendimento, o cliente que mora a até 10 quilômetros de distância pode adquirir produtos nas lojas dos shoppings e receber em casa no mesmo dia, para compras realizadas até às 17h, e em até 24 horas, para compras realizadas após às 17h, usando o telefone celular. E pagando apenas R$ 0,01 de frete.

O e-Shopping Tamboré, que é o novo marketplace do empreendimento, está conectado ao Delivery Center – plataforma integradora de canais de venda – que registra o pedido, roteiriza o envio e realiza a entrega dos produtos num raio de até 10 km do empreendimento, no mesmo dia.

O consumidor ainda pode realizar compras via drive-thru, realizando o pedido direto pelo WhatsApp das lojas e passando no Shopping para retirar os produtos, sem precisar descer do veículo.

Dicas de presentes:

Se o pai é cheio de estilo e não abre mão de um visual impecável, não deixe de visitar as lojas Brooksfield, Side Walk, Levi’s e Calvin Klein. Para encontrar óculos, de grau e de sol, que combinem com o look, a Óticas Chille traz as melhores opções. Os papais mais vaidosos também vão adorar presentes das lojas Granado e L’Occitane.

Já para os pais que praticam esportes, a Centauro, New Balance, Track&Field e Authentic Feet trazem sugestões de vestuário e acessórios de diversas modalidades.

Agora, se o seu pai faz o estilo “Chef de Cozinha” ou adora se aventurar nas atividades em casa, conheça as sugestões da Camicado, Fast Shop e M Martan.

Gastronomia

A Le Pain Quotidien está com um Kit especial para o Dia dos Pais e deliciosas cestas, que vão deixar qualquer pai com água na boca. As encomendas devem ser feitas pelo e-mail: pedidos@lpqbr.com.

O Paris 6 traz opções de pratos principais exclusivos para celebrar a data: três opções de Gnocchi (La Bolognaise, La Caprese e Aux Quatre Fromages); e Costelinha de porco ao Barbecue. Na compra de qualquer desses pratos, o papai ganha uma sobremesa Coupe Chocolat Classique Au Grand Gateau. No domingo, dia 9, os clientes ainda ganham 10 % de desconto em qualquer vinho. Reservas pelo telefone: (11) 2158-6746.

O Shopping Tamboré ainda traz opções de restaurantes que agradam todos os paladares, como La Pasta Gialla, Peccorino, Madero, Outback, Bullguer, entre outros.

Confira todas as lojas e mais informações no site: