Ministro da Justiça anuncia novo concurso público da Polícia Federal com 2 mil vagas

O governo federal vai realizar um novo concurso público da Polícia Federal, com a abertura de um edital com 2 mil vagas. A informação foi confirmada na sexta-feira (31), pelo ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, à rádio “Jovem Pan”.

O ministro afirmou que os detalhes para a elaboração do edital foram discutidos em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. “Nós estamos preparando os trâmites internos para abrirmos um concurso com cerca de 2 mil vagas para a Polícia Federal. Nós vamos ter o maior efetivo da história da PF”, declarou Mendonça.

O aumento do efetivo da Polícia Federal era uma das pretensões de Sérgio Moro, que chegou a solicitar à Guedes uma revisão no orçamento, quando ainda dirigia a pasta, para a realização do concurso.

No pedido de Moro a Guedes, realizado em janeiro, o destaque foi para a função de agente administrativo, com remuneração inicial de até R$ 4,700 mil (soma do salário base com gratificação de desempenho de atividade). No entanto, informações como cargos, valor dos salários e data de abertura do edital do novo concurso público ainda não foram divulgados pelo governo federal.