Diogo Almeida traz o show “Tarja Preta” para Barueri nesta quinta (23)

O comediante Diogo Almeida desembarca em Barueri nesta quinta-feira (23), às 19h30, com seu mais novo espetáculo “Tarja Preta”. O show, que secerá no teatro da Praça das Artes, promete uma verdadeira terapia coletiva para quem trabalha na área da educação e precisa de um alívio para as tensões do dia a dia.

“Tarja Preta” retrata as peripécias enfrentadas pelos professores em salas de aula lotadas, enquanto buscam manter a sanidade. Para lidar com o estresse, os educadores recorrem a terapias, tratamentos alternativos e outros métodos nada convencionais, conforme revelado pelo humorista em cena.

Conhecido por seu humor ácido e observações perspicazes sobre o cotidiano, Diogo Almeida apresenta novos personagens e histórias, lançando luz sobre um tema de grande relevância: a saúde mental na área da educação. Tudo isso em uma abordagem bem-humorada.

“Chame toda a sua quadrilha pedagógica e venha se divertir”, convida o comediante, prometendo uma noite repleta de gargalhadas para todos os públicos, não apenas os profissionais da educação.

Os ingressos estão à venda pelo site Sympla. A Praça das Artes de Barueri fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 225, Jardim dos Camargos.