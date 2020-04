Direto de Alphaville, live de Luan Santana arrecada 400 toneladas de alimentos e itens de higiene

Às 18h10 desde domingo (26), começava a transmissão no Youtube de “História”, live de Luan Santana que durou oito horas na qual o cantor apresentou diversas músicas e bateu papo com os fãs. O show virtual primou pelo cenário bucólico do jardim da casa estúdio do cantor, que fica na região de Alphaville, e arrecadou cerca de 400 toneladas de alimentos e itens de higiene para serem doados a famílias carentes afetadas pela crise da pandemia de coronavírus.

Diferente das lives dos outros artistas, Luan iniciou com uma abertura emocionante, como em um show, que já introduziu os fãs em sua “História” e falou do momento em que estamos vivendo, sobre isolamento social. No vídeo, um pouco de sua trajetória e do quanto ele acredita que a música é capaz de nos ajudar a superar esta crise.

Logo no começo, Luan dedicou a live aos profissionais da saúde e a todos de serviços essenciais. “Recebi vídeos incríveis destes heróis que estão saindo das suas casas para salvar vidas. E uma salva de palmas também para todos aqueles que não podem ficar em suas casas porque têm de cuidar de todos nós, como os caminhoneiros”, afirmou.

Publicidade

Resumo da live de Luan Santana:

-A música de abertura foi “Tudo o Que Você Quiser”.

– Luan relembrou momentos marcantes de sua carreira seguindo a ordem cronológica dos seus sucessos: “Através das minhas músicas, vou contar a minha história”.

– Homenagem aos profissionais da saúde e outros profissionais de serviços essenciais, como caminhoneiros.

“Uma prova impressionante de amor tem sido dada pelos profissionais que estão na linha de frente ao combate ao corona vírus, nos hospitais, nas ruas, e a gente vê as pessoas dedicando suas vidas, arriscando suas vidas para salvar a nossa. Se isso não for amor, eu não sei o que mais é, amar não é pecado”, declarou Luan Santana.

“Eu quero aqui, em nome de todos os músicos, todos os artistas, de todas as pessoas que estão me vendo neste momento, agradecer a você profissional da saúde, agradecer a vocês, caminhoneiros, a galera que trabalha prestando serviços essenciais para que a vida continue, quero mandar um beijo mais do que especial pra vocês, vocês merecem mais do que palmas, mais que minha admiração, vocês merecem nossa oração. Que Deus abençoe a cabeça de vocês e vocês consigam passar mais rápido por esse problema, a gente consiga”.

– Jade apareceu durante o show. O cantor se derreteu por ela e resolveu cantar uma música que fez para a amada, “Raridade”. “Nossa, eu não acredito no que estou vendo. Por favor, olha esse momento. Olha que princesa que veio descendo a escada neste momento. Luz na passarela que lá vem ela”, declarou o cantor.

– Luan disse ainda que era viciado em três coisas na vida: “na música, na Jade e em fazer amor com ela”.

– Luan dançou com dona Marizete, mãe dele, a música “Moreninha linda” e, com a irmã, “Loira do carro branco”.

– Ivete Sangalo e Sandy fizeram um dueto com Luan via vídeo. Com Ivete, ele cantou “Química do Amor” e com Sandy, “Mesmo Sem Estar”.

– Durante a transmissão do seu show, via vídeo, chamou um casal, que teve seu casamento cancelado por conta da pandemia e os declarou marido e mulher, também cantou “Tudo que você quiser” para eles.

“Gente eu tava vendo aqui no meu celular, um caso muito legal. Um casal queria casar bem no período quando a gente começou a entrar de quarentena. A data do casamento deles ia ser por agora, mas, como tá impossível gente fazer uma cerimônia, eu tive a ideia de chamá-los aqui na minha live. Esse casamento vai sair aqui mesmo, ao vivo, pela primeira vez em uma live, isso é algo inédito. Eu vou tomar a liberdade aqui, eu não sou padre, mas numa forma simbólica eu vou casar os dois”, falou Luan.

– Dona Nanci e Pietra, avó e neta, que estão distantes durante o isolamento social, entraram ao vivo, com Luan e ele dedicou “Te Esperando” para elas.

– Luciano Huck, Hugo Gloss e Padre Fábio de Melo apareceram durante a transmissão do show do cantor e pediram músicas.

Luciano Huck pediu a música “Trem Bala”. Hugo Gloss pediu a música “Acordando o Prédio” e Padre Fábio de Melo pediu a música “Conquistando o Impossível”. Gloss também doou uma tonelada de alimentos.

– “Conquistando o Impossível foi a última música da live “História”, antes do Luan voltar para o Youtube cantando modões. A live História acabou por volta das 22h25, porém, Luan entrou ao vivo no Instagram, avisando os fãs que não tinha acabado, que era pra todos voltarem para o canal.

– Tinha dois vasos vazios ao lado de Luan, onde ele colocava uma rosa a cada doação que recebia. A flor simbolizava as empresas que estavam contribuindo. Ele falava o nome da empresa e colocava uma rosa. No final da live, ele comemorou que os dois vasos estavam repletos de rosas.

– Às 22h30, Luan voltou para o Youtube e o “bis” da live durou até 2h15 da madrugada. Bem mais relaxado, em um momento mais intimo ainda, ele estava ao lado de Fernando Baron e Paulinho Pexe, seus músicos. Foi um momento “sem regras” e com muita descontração entre eles. Luan cantou sucessos como “Cheiro de Shampoo” – (Crystian e Ralf), “Vestido de Seda” -(Teodoro e Sampaio), “Contratempos”- (Chitãozinho e Xororó), “Aparências” – (Belchior), “Meu Jeito de Sentir” – (Bruno e Marrone), “Indiferença” – (Zezé Di Camargo e Luciano), “Ipê Florido” – (Milionário e José Rico), entre outras.

ÍNDICES DE UMA LIVE DE SUCESSO: ARRECADAÇÕES

R$ 370 MIL REAIS; 328 TONELADAS DE ALIMENTOS; 10 TONELADAS DE RAÇÃO PARA ANIMAIS; 5 TONELADAS DE SACOS PARA LIXO; 72 MIL MÁSCARAS; 52 MIL UNIDADES DE ALCOOL EM GEL; 1000 LITROS DE LEITE; 1000 LITROS DE ÁGUA MINERAL; 1 TONELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA; 500 MIL UNIDADES DE COPOS DESCARTÁVEIS; 5 MIL FRONHAS; 1000 MANTAS; 1250 TRAVESSEIROS; 1615 LENÇÓIS; 150 CAPAS DE COLCHÃO; 150 COBERTORES;

LIVE “HISTÓRIA”, DE LUAN SANTANA, NAS REDES:

– 1º Lugar no Brasil no Youtube / 2º lugar em Portugal no Youtube

– A live atingiu a 20ª posição nos TT´s BR do Twitter, com mais de 4 milhões de menções e ainda apareceu em 6 posições do TT PoRtugal

– Após a live, 4 músicas do Luan entraram no Top 200 do Spotify: “Água com Açúcar” (já estava, subiu 7 posições); “Choque Térmico” (subiu 6 posições); “Quando a bad bater” (subiu 22 posições), “Boa Memória” (subiu 12 posições)

– Menções do jogador Kaká, DJ estaduniense Steve Aoki, metade do elenco da globo e outros artistas, travaram a DM do Luan

– Primeiro lugar entre os vídeos mais vistos nas últimas 24 horas

– Luan está na 6º posição entre os perfis de Instagram mais seguidos no dia de hoje (27), abaixo apenas de estrelas internacionais como: Kylie Jenner, Ariana Grande, Cristiano Ronaldo