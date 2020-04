Site mostra agenda de lives de cantores nacionais e internacionais para curtir durante quarentena

O Portal Lives disponibilizou uma agenda com os principais shows online que serão transmitidos durante a quarentena contra o novo coronavírus (covid-19). Cantores como Belo e Joelma vão se apresentar nesta quarta-feira (22).

A agenda conta ainda com lives de Bon Jovi, também nesta quarta. Além dele, haverá o “Queen Experience”, um dos maiores tributos à banda de rock Queen.

No site, é possível pesquisar a live por estilo musical, nome do cantor ou do grupo e pela data em que o show será transmitido.

Para quem perdeu a apresentação de algum artista ou deseja rever, também é possível localizar lives que já aconteceram e que geralmente ficam disponíveis nos canais do YouTube de cada cantor.

A agenda de lives desta semana conta com apresentações confirmadas de Edson & Hudson, Thiaguinho, Maraia & Maraisa, Os Barões da Pisadinha, Melim, Mumuzinho e muito mais. Confira a agenda neste link.

