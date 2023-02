Distribuição de cachorro-quente no Calçadão de Osasco será neste sábado (25)

Não é um título oficial, mas Osasco é conhecida como a capital do cachorro-quente. São quase 200 carrinhos licenciados para a venda do lanche no município e que comercializam entre 25 a 60 cachorros-quentes por dia, cada um.

Em Osasco tem cachorro-quente no prato, com duas ou três salsichas, com bacon e, agora, por conta do aniversário da cidade, é a vez do cachorro-quente gigante, com 61 metros de extensão, que será montado e distribuído no Calçadão da Rua Antônio Agú, neste sábado (25), às 12h.

A ação comemorativa aos 61 anos de emancipação da cidade é uma realização da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE) e demais pastas, com apoio da empresa MM Foods e da Associação Paulista de Supermercados (APAS).

Os números impressionam: serão 300 kg de pães, sendo 5 unidades de 10 metros cada e outro de 11 metros, 300 kg de salsichas (2 mil salsichas), 180 kg de purê de batatas, 10 kg de batata palha, 10 litros de ketchup e 6 litros de mostarda.

SERVIÇO

Distribuição do maior cachorro-quente do Brasil

Quando: 25/02, sábado, às 12h

Local: Calçadão da Rua Antônio Agú