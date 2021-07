DJ Ivis é preso por agredir a ex-mulher, Pamella Holanda, no Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou, na tarde desta terça-feira (14), a prisão preventiva do produtor musical Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, por agredir a ex-mulher, Pamella Holanda. O artista é investigado e deve responder por lesão corporal.

publicidade

“Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, declarou o governador, no Twitter.

Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) July 14, 2021

publicidade

Pamella Holanda denunciou o produtor musical no início de julho, em uma delegacia da cidade de Eusébio, no Ceará. O caso veio à tona no domingo (11), quando a arquiteta divulgou nas redes sociais vídeos em que aparece levando puxões de cabelo e uma série de golpes do DJ Ivis, com quem tem uma filha de 9 meses.

DJ Ivis, que é conhecido por compor sucessos como “Esquema Preferido”, apareceu nos Stories do Instagram para se defender das acusações feitas pela ex-mulher. “Nesse vídeo aí, no quarto da minha filha, ela jogou a menina no meu rosto. Não estou tentando justificar. Não justifica nada do que eu fiz, mas ela passou as mesmas coisas no antigo relacionamento, de polícia, boletim de ocorrência, delegacia, viatura, agressão. Tudo do mesmo jeito”, disparou o artista.

publicidade

Repúdio

Com a repercussão do caso, diversos famosos e personalidades criticaram o produtor. Entre eles, os cantores Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Kevinho, Luísa Sonza, Joelma e Xand Avião, que anunciou o desligamento do produtor musical de seu escritório.

“Não admito e nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais contra mulher. Não tem explicação. […] Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe. Infelizmente, não tem como continuar com ele na nossa empresa”, declarou Xand Avião.

O Spotify e a Deezer, principais plataformas de streaming de música, anunciaram a remoção de todas as músicas com o DJ de suas playlists de destaque (aqueles que são criadas pela própria plataforma).