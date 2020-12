Doce Encontro faz show em Osasco

O grupo de pagode Doce Encontro se apresentará no Armazém 18, em Osasco, no dia 23 de dezembro. O show faz parte da programação “Especial de Natal” da casa, que reunirá também Fabinho Godoi e o DJ Xandy.

Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, o Armazém 18 funcionará com horário e público reduzido. No dia do show do Doce Encontro, a casa abrirá às 17h e pede para que o público chegue cedo e evite filas.

O uso de máscara é obrigatório. Além disso, todos os clientes terão a temperatura aferida na entrada do estabelecimento, que está localizado na avenida Hildebrando de Lima, na Vila Quitaúna, em Osasco.

