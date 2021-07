Dogpper: Burger King lança biscoito “Whopper” para cães

Com unidades em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, a rede de fast food Burger King acaba de lançar o Dogpper: um biscoito com sabor de carne grelhada para cães. O nome do petisco faz referência ao Whopper, que é um dos sanduíches de sucesso da rede.

publicidade

A novidade estará disponível em combos promocionais da rede ou poderá ser adicionada a qualquer pedido nos aplicativos de entrega, como iFood, Rappi, Uber Eats e no delivery recém-lançado do Burger King.

O lançamento do Dogpper inclui ainda uma parceria com a Petlove, plataforma online de produtos e serviços para animais de estimação, que destinará R$ 120 mil para duas ONGs dedicadas ao resgate e reabilitação de cachorros e gatos em situação de vulnerabilidade. Parte da arrecadação das vendas do Dogpper também será destinada às instituições.

publicidade

FESTA JULINA// Catedral de Osasco vende lanche de linguiça, pamonha, entre outras delícias na quermesse