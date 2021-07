Catedral de Osasco vende lanche de linguiça, pamonha, entre outras delícias na quermesse

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, preparou uma proposta diferente para que toda a família possa comemorar a Festa Julina em casa: o Kit Quermesse. Além dessa novidade, a tradicional quermesse está a todo vapor e segue até o dia 1º de agosto, com todos os protocolos sanitários.

O kit vem com 2 pamonhas doces, 2 fogazzas, 2 esfirras, 2 refrigerantes (ou sucos), 2 maças do amor, 1 bolo de milho e um copo personalizado da Catedral de Santo Antônio. As encomendas devem ser feitas no site www.catedraldeosasco.com.br (no ícone Secretaria Virtual). Já a retirada acontece aos sábados e domingos, no estacionamento da igreja.

Na quermesse, o público pode adquirir doces, salgados, churrasco, lanches e pasteis avulsos. Tudo fresquinho feito na hora pelos voluntários da igreja. O evento acontece aos sábados, das 16h às 20h, e aos domingos, das 9h às 12h e das 16h às 20h, no estacionamento (Avenida Santo Antônio, 1090, Vila Osasco). A entrada é gratuita.

O cardápio da quermesse está repleto de opções, como Pão de Santo Antônio, churrasco, salgados, batata frita, pastel, lanche de linguiça, pamonha salgada e doce, maçã do amor, bolo de milho, entre outras delícias.

