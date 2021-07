Exposição de dragões no Raposo Shopping vai até dia 18

Dragões gigantescos e voadores tomaram o Raposo Shopping para divertir toda a família. Trata-se da megaexposição internacional Dragões que, além de ser gratuita, acontece até o dia 18 de julho.

Como as atividades escolares ainda seguem em um ritmo atípico por conta da pandemia de covid-19, o shopping traz a atração como uma opção para a criançada aproveitar o clima de férias que o mês de julho exala.

São dez espécies de dragões gigantes, com até seis metros de altura e oito metros de comprimento, que soltam fumaça pela boca, emitem sons e até se movimentam. Com a experiência, é possível mergulhar no universo desses seres gigantes voadores, que habitavam somente na imaginação das pessoas e nas histórias mitológicas.

A experiência está aberta ao público durante o horário de funcionamento do Shopping e começa já na área externa, com o Dragão de Batalha (o maior de todos), em meio ao gramado. As demais criaturas aguardam pelos visitantes no piso Raposo em meio a uma floresta envolta em mistérios.

Dragões – exposição internacional

Onde: Raposo Shopping (Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista

Quando: até 18 de julho, durante todo o funcionamento do Shopping, das 10h às 21h, de segunda a sábado, e domingos e feriados, das 10h às 21h

Quanto: Gratuito

