McDonald’s vai vender tradicional molho Big Tasty em edição limitada

Após sucesso de vendas do molho Big Mac, em setembro do ano passado, o McDonald’s acaba de anunciar a chegada do molho especial Big Tasty, que será comercializado em frascos de 190g.

A novidade foi divulgada pelo site “GKPB”, nesta terça-feira (29). Os apaixonados por um dos lanches mais pedidos na rede de fast food conseguirão levar o molho para casa por R$ 18,90 (avulso) ou por R$ 8,90 se pedirem uma McOferta.

A pré-venda está marcada para acontecer entre os dias 2 e 5 de julho e estará disponível apenas para os usuários do APP Méqui, que receberão um convite para participar dos “Amigos Próximos” do McDonald’s no Instagram e conseguirão resgatar um cupom para a compra antecipada do produto. O Molho Big Tasty estará disponível para todo o público a partir do dia 6 de julho.

O molho é a mistura perfeita de maionese temperada com azeite, cebola, páprica e pimenta preta, e acompanha o hambúrguer da rede. “O Big Tasty é sem dúvida um dos sanduíches mais amados dos consumidores, seu sabor é inconfundível […]. No último ano, temos trazido para nossos clientes diversas novidades para mostrar que dá sim para deixar a experiência Méqui ainda mais especial”, detalhou João Branco, CMO do McDonald’s no brasil, ao “GKPB”.

A expectativa da rede é de que a novidade seja mais um sucesso, assim como o lançamento do molho Big Mac, que esgotou em três dias, e o pote de molho Cheddar, ambos vendidos no ano passado.

