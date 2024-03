Dois são presos por sequestro em Presidente Altino

Dois indivíduos foram presos após sequestrarem duas pessoas, na madrugada do sábado (9), em Presidente Altino, Osasco. As vítimas estavam chegando em casa quando foram surpreendidas pelos criminosos, que chegaram a fazer transferências via Pix que somaram R$ 1.500.

Equipes faziam rondas pelo bairro quando foram informados sobre a ocorrência. Os criminosos renderam as vítimas e as levaram no carro da família, segundo informações da polícia ao G1.

Rapidamente, as equipes conseguiram localizar e prender dois suspeitos. Apesar do susto, as vítimas também foram encontradas e não tiveram ferimentos.

O caso foi registrado no 91º DP, na Vila Leopoldina, zona Oeste de São Paulo.