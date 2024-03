Carapicuíba inaugura centro de testagem de dengue

A Prefeitura de Carapicuíba abriu nesta segunda-feira (11), o “Polo de Testagem da Dengue”, na quadra do Parque do Planalto.

publicidade

O polo funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Segundo a Prefeitura, a orientação para a população é que caso esteja com os sintomas da Dengue, o primeiro passo é comparecer ao Pronto Atendimento, seja da Cohab 2, Vila Dirce ou PSI (crianças). Após a consulta com o médico, medicação e tratamento nestes locais, havendo a necessidade de realizar o teste, o paciente será direcionado ao polo de testagem com o pedido médico e documentos pessoais.

publicidade

O polo será apenas para testagem, não fornecendo pronto-atendimento para pessoas com sintomas.

A Quadra do Parque do Planalto fica na Rua Serra de Mailasqui, 40.