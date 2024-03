Osasco terá encontro de varejo e tecnologia nesta quinta-feira (14)

A cidade de Osasco sedia o primeiro Encontro Varejo & Tecnologia, nesta quinta-feira, 14 de março. O evento destinado aos empresários varejistas é gratuito e tem vagas limitadas [confira abaixo como participar].

O objetivo do encontro é apresentar aos empresários do setor soluções de hardware, software e inovações tecnológicas para automação comercial, além de oferecer conteúdos relevantes sobre a gestão do negócio e as tendências do varejo.

Regina Helena de Oliveira, da Smak Tecnologia, uma das organizadoras do evento, os participantes verão em primeira mão em Osasco as inovações que estão sendo mostradas nas maiores feiras do mundo.

Ela destaca ainda que quem for ao evento terá ainda a oportunidade de ouvir sobre gestão, liderança e inovações de mercado. “Além de conhecer os produtos e soluções, os empresários poderão trocar contatos, fazer network e aprender com experiências de quem já é sucesso nesse ramo”, explica.

O evento contará com a participação dos palestrantes Wilson Brito, que falará sobre Meios De Pagamento; Rafael Haddad, que trará conteúdo sobre Liderança; e Regiane Relva, que abordará Identificação Automática e Captura de Dados (AIDC), Transformação Digital, Inovação e o Impacto no Varejo.

Encontro Varejo e Tecnologia é uma realização da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) e conta com o apoio da Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC), da Associação Paulista de Supermercados (APAS) e da Smak Tecnologia.

Os interessados devem se inscrever no site Encontro Varejo & Tecnologia em Osasco – Sympla.

SERVIÇO

Encontro Varejo & Tecnologia

Quando: 14 de março, das 15h às 21h

Local: Avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco

Inscrições: Encontro Varejo & Tecnologia em Osasco – Sympla