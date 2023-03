Domingo (19) de sol, porém com risco de pancadas de chuva

O domingo (19) será de sol e temperaturas altas. Mas, o aumento de nuvens à tarde pode provocar pancadas de chuva no final do dia. No entanto, o céu limpa à noite.

Veja como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima: 20°C

Máxima: 33°C

Barueri

Mínima: 20°C

Máxima: 33°C

Carapicuíba

Mínima: 19°C

Máxima: 32°C

*Com informações do Climatempo