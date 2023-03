Via Rápida oferece 200 vagas para cursos de qualificação em Carapicuíba

O programa Via Rápida está com inscrições abertas para 200 vagas em cursos de qualificação profissional em Carapicuíba, todos gratuitos, remotos e com direito a bolsa-auxílio no valor único de R$ 210 aos alunos que concluírem.

publicidade

As oportunidades são para estudantes maiores de 16 anos. Para participar, é necessário ter um cadastro no Login SP. Essa plataforma é uma Identidade Digital única para o cidadão paulista, que garante acesso aos serviços digitais oferecidos pelo Governo. Com o login, o interessado pode se inscrever acessando o site: www.cursosviarapida.sp.gov.br.

Os cursos oferecidos em Carapicuíba são: Auxiliar de Logística, Assistente Administrativo, Recepção e Atendimento, Porteiro e Controlador de Acesso, Técnicas de Vendas e Informática Básica.

publicidade

A previsão de início dos cursos, com carga horária de 80 a 100 horas, é dia 4 de abril e as inscrições podem ser realizadas até dia (21).