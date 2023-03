Mercado Livre investirá R$ 19 bilhões para impulsionar logística e tecnologia no país

Com sede em Osasco, o Mercado Livre, empresa líder em tecnologia para o e-commerce e serviços financeiros da América Latina, anuncia o aporte de R$ 19 bilhões no Brasil em 2023. O valor é 11,5% maior na comparação com o último ano.

Depois de encerrar 2022 com resultados recordes, a empresa sediada em Osasco segue aumentando a alocação de recursos em seu ecossistema. Dentre as frentes que serão impulsionadas estão as áreas de tecnologia e logística, além dos seus negócios de publicidade e banco digital no país.

Alocados ao longo de 2023, os recursos irão aprimorar a infraestrutura, equipe e base operacional da logística do Mercado Livre, permitindo aumentar o número de cidades com entregas rápidas, no mesmo dia e no dia seguinte. Além disso, o novo aporte irá ampliar a presença de marca do Mercado Pago, principalmente junto a usuários pessoa física.

Aprimorar as alavancas de marketing, que geram recorrência de compra e fidelização no marketplace, também está dentre as prioridades, assim como acelerar o desenvolvimento do Mercado Ads, negócio de publicidade digital que tem se mostrado uma importante alavanca de crescimento da companhia. Os recursos serão ainda direcionados para reforçar as equipes dedicadas às frentes de tecnologia, produtos e logística no Brasil.

“Após o bom desempenho do último ano, quando também elevamos nosso aporte no Brasil, seguimos confiantes com a qualidade da oferta do nosso ecossistema, que nos permite aproveitar as oportunidades de desenvolvimento para continuar sendo a principal escolha de milhões de pessoas”, afirma Fernando Yunes, vice-presidente sênior de Commerce e líder do Mercado Livre no Brasil.

“O Brasil é nosso principal mercado”

Yunes afirma ainda que o Mercado Livre tem em território brasileiro um dos ambientes “mais competitivos do mundo”. “O Brasil é nosso principal mercado, representando cerca de 54% da receita líquida total do negócio na América Latina. O que nos motiva ainda mais a seguir nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e rentável da nossa operação, sempre com o objetivo de contribuir com a democratização do acesso ao comércio e ao dinheiro, gerando impacto positivo e desenvolvimento compartilhado”, completa.

O executivo explica que o aporte de R$ 19 bilhões inclui alocação em bens de capital e uma parcela de suas despesas operacionais associadas ao desenvolvimento das prioridades de negócios da companhia para os próximos anos. “Acreditamos muito no potencial do Brasil e, como líderes de mercado, assumimos a missão de alavancar o desenvolvimento do setor e apoiar nossos milhões de usuários que geram renda e desenvolvimento a partir do nosso ecossistema”, conclui.

Em 2022, o Mercado Livre recebeu mais de 170 mil novos vendedores na sua plataforma de marketplace no Brasil. Outros 220 mil vendedores foram formalizados desde o início da pandemia. Em relação à base de compradores, o crescimento foi de 15% ao final do ano passado na comparação com 2021.

Ao mesmo tempo em que cresce o volume aportado no país, ano após ano, acompanham esse movimento o aumento do quadro de colaboradores e a geração de impostos arrecadados diretamente pela companhia, tendo superado a marca de R$ 3,5 bilhões pagos em impostos federais, estaduais e municipais em 2022. O número é 31% superior ao volume pago em 2021.