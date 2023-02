Com sede em Osasco, Mercado Livre ultrapassa 96 milhões de usuários ativos e tem novo recorde de receita

O Mercado Livre, empresa líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros da América Latina e que tem sede em Osasco, encerrou o ano de 2022 com novo recorde de receita e de usuários ativos. A companhia, que manteve o alto nível de investimento em tecnologia e novos produtos, entregou crescimento alto, sustentável e lucrativo em todo ecossistema, com ganho de participação de mercado e forte desempenho operacional.

publicidade

No quarto trimestre, o Mercado Livre atingiu um novo recorde de receita total. A receita líquida alcançou US$ 3,0 bilhões no último trimestre do ano, crescimento de 40,9%, em dólar, e de 56,5% em moeda constante, na comparação com o mesmo período de 2021. No ano de 2022, a receita líquida total atingiu US$ 10,5 bilhões, crescimento de 49,0% em dólar na mesma comparação anual. O Brasil representa cerca de 54% da receita líquida total do Mercado Livre, tendo alcançado US$ 5,6 bilhões em 2022, crescimento de 44,6% na comparação com 2021.

A partir do crescimento constante das margens brutas, ano a ano, o lucro bruto do Mercado Livre foi de mais de US$ 1,4 bilhão no quarto trimestre, aumento de 70,9% em dólar na comparação com o mesmo período do ano anterior. No ano de 2022, o lucro bruto consolidado atingiu US$ 5,1 bilhões, crescimento de 47,7% em dólar na comparação com 2021. Já o lucro operacional atingiu US$ 349 milhões no quarto trimestre, crescimento de 139,1% em dólar, atingindo novo recorde no período. Nos 12 meses de 2022, o lucro operacional atingiu US$ 1,0 bilhão, crescimento de 134,5% em dólar na comparação com 2021. O lucro líquido bateu os US$ 164,7 milhões no quarto trimestre, 473,1% acima na comparação anual. No ano de 2022, o lucro líquido consolidado foi de US$ 481,9 milhões, crescimento de 478,6% em dólar na comparação com 2021.

publicidade

A base geral de usuários únicos ativos do ecossistema atingiu 96,6 milhões ao final do quarto trimestre, alta de 17,5% em comparação com o mesmo período de 2021. Na comparação anual, entre o final de 2021 e o final de 2022, a base de usuários ativos foi 8,8 milhões maior, ultrapassando a marca de 148 milhões.

A receita líquida do negócio de commerce aumentou 22,3% em dólares na comparação anual, para US$ 1,7 bilhão no quarto trimestre, resultado da qualidade ecossistêmica da experiência oferecida aos usuários, principalmente em sortimento amplo, ofertas e preços competitivos, envio rápido e publicidade digital. No ano de 2022, a receita líquida consolidada de commerce atingiu US$ 5,8 bilhões, crescimento de 25,3% em dólar na comparação com 2021. Apesar da retomada do varejo físico na América Latina, chegou a 46 milhões o total de compradores únicos no trimestre, que cresceu 13,2%. No ano de 2022, o total de compradores únicos chegou a 73,8 milhões, crescimento de 8,7% na comparação com 2021. A quantidade de itens adquiridos por comprador se manteve no mesmo patamar quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, mas a expansão do valor médio gasto por item e o aumento do número de usuários se refletiram no aumento significativo do volume de vendas no marketplace.

publicidade

A receita líquida de fintech atingiu US$ 1,3 bilhão no quarto trimestre, crescimento de 73,5%, em dólar, e 92,7% em moeda local – permanecendo acima da marca de US$ 1 bilhão pelo terceiro trimestre consecutivo, graças ao desempenho e receitas provenientes dos serviços financeiros e do negócio de crédito. No ano de 2022, a receita líquida consolidada de fintech atingiu US$ 4,7 bilhões, crescimento de 94,2% em dólar na comparação com 2021. No quarto trimestre, o Mercado Pago ultrapassou 43,7 milhões de usuários ativos, alta de 26,8%, com crescimento em todos os mercados da América Latina, permanecendo acima da marca de 40 milhões — somente nos últimos 12 meses, a base de usuários ativos foi 9 milhões maior. No ano de 2022, o total de usuários ativos chegou a 64,8 milhões, crescimento de 26,8% na comparação com 2021. No Brasil, México e Argentina impulsionam ainda esse desempenho os pagamentos via código QR, transferências dentro do ecossistema e aumento do número de usuários de crédito.

“Fortalecemos a liderança do nosso e-commerce, com ganho de participação de mercado por toda operação, sobretudo no Brasil e México. Esforços combinados garantiram ainda competitividade de sortimento e de preço, além de envio rápido, assim como o uso de publicidade digital melhorou a monetização do marketplace. Em fintech, consolidamos nossa oferta completa de serviços financeiros, após 18 meses de intenso desenvolvimento tecnológico, o que contribuiu para a inclusão financeira de milhões de pessoas, que passam a ter tudo em um único lugar, de cartões e pagamentos, até seguros e investimentos”, afirma Andre Chaves, vice-presidente sênior de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo do Mercado Livre.

Commerce

A operação de marketplace mantém seu relevante crescimento e ganho de participação de mercado na América Latina, com destaque para os investimentos em tecnologia, diversidade de sortimento e expansão da malha logística, que se traduzem em uma melhor experiência do usuário. O desempenho nos três principais mercados — Brasil, México e Argentina — foi sólido. No Brasil, onde a empresa tem sede em Osasco e está ganhando mercado, a diversificação do sortimento de categorias e o envio mais rápido têm se mostrado decisivos para conquistar a preferência do consumidor.

O volume de vendas (GMV) do marketplace atingiu US$ 9,6 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 20,8%, em dólar, e de 34,7% em moeda constante. Ao todo, foram vendidos 320,8 milhões de itens, aumento de 11,3% – sendo 6,9 itens por comprador. O volume total de anúncios registrados na plataforma chegou a 405,6 milhões. No ano de 2022, o GMV consolidado atingiu US$ 34,4 bilhões, aumento de 21,5%, em dólar, e de 31,1% em moeda constante. No quarto trimestre, os três principais mercados entregaram sólido crescimento no volume de vendas no período: Brasil avançou 22% em moeda constante, México 28% e Argentina 83%. O Brasil se destaca na América Latina com crescimento de 21,9% no GMV, em moeda constante, e 165 milhões de itens vendidos no quarto trimestre. Já no ano de 2022, o GMV consolidado do Brasil cresceu 21,0% em moeda constante.

Os serviços de commerce, liderados por Mercado Ads, mantêm ritmo consistente de crescimento em resposta a um ano de forte desenvolvimento tecnológico para melhorar a experiência dos vendedores. No quarto trimestre, foram publicados mais de 115,6 mil anúncios, crescimento de 8,7% na comparação anual. Na comparação entre o ano de 2022 e 2021, aumentou em mais de 27,6% o volume consolidado de anúncios. A partir dos investimentos em tecnologia, que melhoram a performance dos anúncios no ecossistema, a receita do negócio de publicidade digital registrou novo crescimento no quarto trimestre, correspondendo a 1,4% do GMV da operação de marketplace, superando esse mesmo índice na comparação com o terceiro trimestre de 2022.

O investimento em tecnologia impulsionou ainda o consumo no marketplace, a partir do investimento em categorias onde a penetração denotava oportunidade de crescimento, como casa, decoração, moda, beleza e itens automotivos. Além disso, novos formatos de vídeo para anúncios na plataforma apoiaram o desempenho do marketplace no trimestre e no ano de 2022, ao lado da maior eficiência logística obtida a partir do aumento da produtividade nos centros logísticos, da expansão da frota aérea nos principais mercados e do crescimento da rede de agências Mercado Livre — para retirada, troca e devolução de pacotes.

Fintech Mercado Pago do Mercado Livre

No quarto trimestre, o volume total de pagamentos (TPV) via Mercado Pago atingiu US$ 36,0 bilhões pela primeira vez, crescimento de 45,3%, em dólar, e de 79,5% em moeda constante. No ano de 2022, o volume total de pagamentos superou os US$ 123,6 bilhões, alta de 58,4%, em dólar, e de 80,1% em moeda constante, na comparação com 2021. O Mercado Pago performou acima das expectativas com a contribuição dos serviços de pagamentos e da conta digital, ambas categorias cujo volume total de pagamentos cresceu três dígitos no ano passado. Já o número total de transações (TPN) no período cresceu 63,0%, ano contra ano, superando cerca de 1,6 bilhão no quarto trimestre — o quinto trimestre consecutivo com TPN acima de 1 bilhão. No ano de 2022, o TPN total alcançou 5,4 bilhões, crescimento de 68,1%.

O volume total de pagamentos via Mercado Pago, fora da plataforma do Mercado Livre, também manteve seu forte seu crescimento, atingindo US$ 25,8 bilhões, alta de 57,8%, em dólar, e de 121,1% em moeda constante. No ano de 2022, o volume total de pagamentos fora do Mercado Livre foi de US$ 87,4 bilhões, aumento de 79,3%, em dólar, e de 127,5% em moeda constante, em relação a todo ano de 2021.

No quarto trimestre, a carteira de crédito atingiu US$ 2,8 bilhões, mantendo seu desempenho lucrativo consistente e alinhado à melhora da qualidade dos empréstimos concedidos. O negócio de crédito continua desempenhando um importante papel ecossistêmico, como ferramenta para fornecer capital de giro a vendedores e compradores, a partir de empréstimo pessoal e cartão de crédito. As vantagens de contratação e precificação, assim como o equilíbrio entre gestão de riscos, rentabilidade e crescimento, marcam o desempenho deste negócio no quarto trimestre e no ano de 2022.