Lucas, morador de Osasco que estava desaparecido, é encontrado na zona Oeste de São Paulo

O morador de Osasco Lucas Nautran Santos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (17), foi encontrado nesta quinta (23), em Perdizes, bairro nobre localizado na zona oeste de São Paulo. A informação foi confirmada pela mãe do rapaz, Andreia Barbosa Nautran, ao Visão Oeste.

Andreia disse que a ex-mulher de Lucas ligou hoje para dizer que o rapaz apareceu na frente da empresa na qual ela trabalha, em Perdizes. “Eu pedi para que ela ficasse conversando com ele até eu chegar lá. Estou indo para lá agora, mas ela mandou foto com o Lucas”, afirmou.

A mãe do rapaz ainda não sabe o que aconteceu com o filho, que havia desaparecido após dizer que iria comprar cigarro, em Osasco, onde mora com o pai. Emocionada, ela agradeceu a todos que se empenharam em ajudá-la na busca por Lucas e disse que o filho está bem.

