Show de Badi Assad é atração no Teatro Municipal de Osasco dia 23

O Sesc Osasco traz para o Teatro Municipal Glória Giglio nesta quinta-feira (23), às 20h30, o show “Ilha” da cantora, violonista e compositora Badi Assad.

Acompanhada por Meno Del Picchia (contrabaixo e samples) e Décio 7 (bateria e samples), Badi traz canções inéditas, seus grandes sucessos e releituras de clássicos da MPB.

O show é baseado no álbum homônimo, produzido por Márcio Arantes, que traz um diálogo entre diferentes gerações acerca de reflexões sobre o início de um novo mundo e as escolhas que faremos para essa nova construção, recheando-se de reflexões poéticas a partir de uma visão universal sobre o ser humano.

Badi Assad tem 19 álbuns lançados e mais de 40 países visitados. Seu CD Wonderland, de 2006, foi selecionado entre os 100 melhores pela BBC London e, também, foi incluído entre os 30 melhores da Amazon.

Os ingressos da apresentação no Teatro Municipal de Osasco podem ser adquiridos online no site sescsp.org.br/osasco ou presencialmente nas bilheterias de todas as unidades do Sesc São Paulo. Os valores vão de R$ 10 a R$ 30.