Domingo Maior hoje (03/10) exibe O Contador na Globo

Domingo Maior hoje (03/10) tem como atração o filme O Contador na tela da TV Globo. O longa será exibido por volta das 23h25, logo após o Fantástico.

Domingo Maior hoje (03/10): O Contador

Sinopse: Desde criança, Christian Wolff sofre com ruídos altos e problemas de sensibilidade, devido ao autismo. Apesar da oferta de ir para uma clínica voltada para crianças especiais, seu pai insiste que ele permaneça morando em casa, de forma a se habituar com o mundo que o rodeia. Ao crescer, Christian se torna um contador extremamente dedicado, graças à facilidade que tem com números, mas antissocial.

A partir de um escritório de contabilidade, instalado em uma pequena cidade, ele passa a trabalhar para algumas das mais perigosas organizações criminosas do mundo. Ao ser contratado para vistoriar os livros contábeis da Living Robotics, criada e gerenciada por Lamar Blackburn, Wolff logo descobre uma fraude de dezenas de milhões de dólares, o que coloca em risco sua vida e da colega de trabalho Dana Cummings.

O filme O Contador também está disponível para compra ou locação no YouTube.

Título Original: The Accountant

Elenco: Ben Affleck; Anna Kendrick; J.K. Simmons; Jeffrey Tambor

Direção: Gavin O’connor

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação