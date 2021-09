Alexandre Frota anuncia força-tarefa para combater assaltos e sequestros em Cotia: “chega”

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) anunciou, na noite desta quarta-feira (29), que vai montar uma força-tarefa para combater os assaltos e sequestros que vem acontecendo em Cotia.

A informação foi divulgada logo após mais dois indivíduos serem flagrados assaltando um motorista em plena luz do dia na cidade. A dupla estava armada e em uma moto, quando abordaram a vítima que estava parada no semáforo.

“Cotia tem mais de 300 km no entorno e faz divisas com diversas cidades. Com isso, tem várias rotas de fuga. Todos os dias estão acontecendo assaltos por essas duplinhas de vagabundos, bandidos e pilantras que andam de moto”, afirmou o deputado. “Não é possível mais conviver com essas violência. A gente precisa se reunir contra esses bandidos vagabundos e safados”, continuou.

Nos próximos dias, Frota deve se reunir com o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD); o secretário municipal de Segurança Pública, Almir Rodrigues da Rocha; o delegado Dr. Nico, da Polícia Civil, e o comandante geral da Polícia Militar, coronel Alencar. A reunião tem como objetivo montar uma força-tarefa para combater a criminalidade na região.

O deputado finalizou o vídeo com um apelo aos munícipes: “Peço à população que fique atenta, tome cuidado. Estamos atravessando um momento complicado”, disse. “O prefeito Rogério Franco já disponibilizou toda a GCM, mais reforço da PM e vão entrar mais nove totens [de monitoramento] espalhados estrategicamente na cidade. Chega, basta”, completou.

Segundo Frota, a Delegacia Geral de Polícia de Cotia mapeou duas quadrilhas do Pix, que além de agirem na região, vivem em Cotia. Desde o início do ano, os sequestros relâmpagos, assaltos e roubos na cidade aumentaram e assustam os moradores.

No mês passado, um empresário ficou refém de criminosos por quatro horas, período em que conseguiram arrancar R$ 50 mil via Pix da vítima. Em fevereiro, outro empresário foi alvo dos bandidos e foi obrigado a fazer transferências via Pix e saques que somaram R$ 1 milhão.

Os criminosos não poupam nem mesmo os condomínios que ficam em bairros de alto padrão, como Granja Viana, que possuem monitoramento. Assaltos em plena luz do dia também tem acontecido com mais frequência nos últimos meses.