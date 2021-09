Escola de Xadrez de Osasco abre vagas para novos alunos

A Escola de Xadrez de Osasco está com inscrições abertas para novas turmas de iniciação no esporte, com aulas presenciais. A escola é mantida pela Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura.

Os cursos presenciais de iniciação na Escola de Xadrez de Osasco têm turmas de manhã e à tarde, com aulas duas vezes na semana.

As inscrições devem ser realizadas até 15 de outubro. Também serão duas aulas por semana, com uma hora de duração, nos períodos da manhã e da tarde. Os interessados podem ter qualquer idade, desde que sejam alfabetizados. Para mais informações contatar Flávio Berti no telefone 3654-1114 ou por e-mail: flavio.serel@osasco.sp.gov.br.

A escola

A Escola de Xadrez de Osasco é tradicional desde os anos 1980 e passou a ser chamada Antônio José França Garcia em homenagem ao notável enxadrista osasquense. Desde então oferece gratuitamente cursos de alta qualidade e já formou diversos enxadristas renomados.

Nos últimos meses, em razão da pandemia e isolamento social, de maio a julho, 46 alunos fizeram o curso de iniciação online, divididos em duas turmas (manhã e tarde). Já em setembro 62 alunos se inscreveram e estão com aulas em andamento.