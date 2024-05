Domingo será de chuva e frio na região

O domingo (26) será marcado por tempo chuvoso e temperaturas baixas em São Paulo. Segundo a previsão, a temperatura mínima não deve passar dos 14°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 17°C. A umidade relativa do ar ficará alta, em torno de 89%. Prepare-se para um dia nublado com períodos de chuva que se estenderão do início da manhã até a noite. As condições desfavoráveis são resultado da atuação de uma frente fria que avançou pelo estado no sábado (25).

Osasco

Mínima: 14°C

Máxima: 17°C

Barueri

Mínima: 14°C

Máxima: 16°C

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 15°C

*Com informações do Climatempo.