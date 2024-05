Inscrições em concurso público com vagas na Prefeitura de Osasco vão até sexta-feira, 31

Inscrições em concurso público com vagas na Prefeitura de Osasco vão até...

Termina na sexta-feira (31) o prazo para se inscrever no concurso público que visa preencher 510 vagas na Prefeitura de Osasco. As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental, médio e superior.

O concurso público oferece vagas para as funções de: cuidador social, vigia, cozinheiro, técnico de segurança do trabalho, técnico de controle interno, oficial administrativo, educador social e analista financeiro.

Também há oportunidades para psicólogo, procurador, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, economista, dentista, além de médico em 10 especialidades.

Os interessados devem fazer a inscrição no site da Fundação VUNESP. A taxa é de R$ 54,90 para cargos de ensino fundamental, R$ 67,90 para ensino médio e R$ 98,90 para ensino superior.

Leia AQUI o edital do concurso público da Prefeitura de Osasco.