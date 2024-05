Campanha de vacinação contra poliomielite começa nesta segunda-feira (27)

A Secretaria Estadual de Saúde inicia nesta segunda-feira (27) a campanha de vacinação contra a poliomielite. A iniciativa se estenderá até 14 de junho, com o objetivo de aumentar a proteção das crianças menores de 5 anos contra a doença infectocontagiosa.

Pais e responsáveis podem levar os pequenos à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de suas residências munidos da caderneta de vacinação da criança para garantir a vacina.

A poliomielite é uma doença que pode resultar em paralisia muscular permanente dos membros inferiores e, em casos extremos, levar à morte. A vacinação é a principal forma de prevenção.

Neste ano, o intuito da campanha é alcançar uma taxa de imunização de 95% do público-alvo infantil. No ano passado, a cobertura vacinal atingiu 85,65%, um aumento significativo em relação aos 77,13% de 2022, segundo dados do Painel de Monitoramento da Coberturas Vacinais do Ministério da Saúde.

Em um movimento estratégico de saúde pública, o Brasil prepara-se para substituir as doses de reforço da vacina oral poliomielite (VOP) pela vacina inativada poliomielite (VIP), com previsão de implementação no segundo semestre de 2024, visando uma proteção ainda mais eficaz contra o poliovírus.

O público pode tirar outras dúvidas no portal “Vacina 100 Dúvidas”, do governo de São Paulo, que reúne as 100 perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet.