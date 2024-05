Enem 2024 abre inscrições nesta segunda-feira, 27

Começa nesta segunda-feira (27) o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Neste ano, o exame está previsto para ser aplicado nos dias 3 e 10 de novembro.

Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de junho na “Página do Participante”. O valor da taxa é de R$ 85 e pode ser paga via boleto bancário, Pix, cartão de débito ou crédito ou débito em conta corrente ou poupança – dependendo do banco.

No momento da inscrição, o participante deverá escolher o idioma da prova de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol). Informações sobre o Enem podem ser encontradas no Edital ou site do Inep.