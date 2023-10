Domingo tem corte solidário para arrecadação de mechas de cabelo no Continental Shopping

Domingo tem corte solidário para arrecadação de mechas de cabelo no Continental...

O Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, começou, e para colaborar com a causa, o Continental Shopping realiza neste domingo (8) uma ação especial: corte de cabelo solidário para arrecadação de mechas.

A iniciativa ocorre das 12h às 20h, em parceria com a loja Cris Miranda Estética, localizada no Piso Boulevard.

As mechas arrecadadas vão para o Instituto Amor e Mechas, que colabora na confecção de perucas a serem doadas para mulheres que perderam seus cabelos em decorrência da alopecia ou quimioterapia no tratamento do câncer de mama.

Para doar, os cabelos precisam ter a partir de 15 cm, devem estar limpos e secos, mas podem conter química. “Toda contribuição pode fazer a diferença para quem passa por este momento que afeta tanto a autoestima, principalmente feminina, além de ser uma excelente oportunidade de ajudar a quem precisa demonstrando afeto, generosidade e dando mais leveza a esse momento tão delicado”, comenta Carolina Moura, gerente de Marketing do Continental Shopping.

Mechas, bijuterias e lenços também podem ser doados durante todo o mês de outubro nas caixinhas da campanha que estão nas seguintes lojas parceiras: Giovanna Shoes, Eros, Cris Miranda Estética, Side Walk e Rock & Rib’s. Para mais informações: www.continentalshopping.com.br ou @continentalshopping.

SERVIÇO

Corte de Cabelo Solidário no Continental Shopping – arrecadação de mechas para confecção de perucas

Quando: 8 de outubro, das 12h às 20h

Onde: Cris Miranda Estética, piso Boulevard

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré

Mais informações: (11) 4040-4981 / (11) 97622-7395