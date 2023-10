Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para auxiliar de operações

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza na próxima quarta-feira (11), processo seletivo para auxiliar de operações para trabalhar na empresa Total Express, localizada em Barueri.

Os requisitos para participar são:

Feminino e Masculino;

Idade entre 19 a 50 anos;

Ensino Médio Completo;

Residir na Zona Oeste de SP.

Não é necessário experiência na função.

A empresa oferece salário de R$ 1.650,00, além de vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico e seguro de vida. A escala é de 6×1.

As entrevistas serão no dia 11, às 8h, na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570 – Vila Mercedes). É imprescindível que o candidato leve documento com foto e currículo atualizado.

