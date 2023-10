Polícia Federal e Polícia Civil de São Paulo vão acompanhar investigações dos assassinatos de médicos no Rio de Janeiro

A Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil de São Paulo vão acompanhar as investigações dos assassinatos de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida, médicos paulistas que foram atacados com armas de fogo na madrugada desta quinta-feira (5), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo o Ministro da Justiça, Flávio Dino, a PF fará diligências para investigar a execução dos três. Os Secretário Executivo do MJ, Sérgio Capelli irá para o Rio reunir-se com o governador Claudio Castro.

Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo determinou que a Polícia Civil paulista enviará equipes do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) ao Rio de Janeiro para auxiliar nas investigações.

Um quarto médico que estava com o grupo, que participava de um congresso de ortopedia, escapou com vida e segue internado em estado estável.

Diego Bomfim, uma das vítimas, é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e cunhado do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou -se por suas redes sociais, dizendo que recebeu a notícia da execução dos médicos “com grande tristeza e indignação”.