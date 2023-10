Polícia Civil prende responsáveis por clínica clandestina em Cotia

A Polícia Civil prendeu em flagrante duas pessoas responsáveis por uma comunidade terapêutica clandestina localizada em Cotia. As prisões foram realizadas na terça-feira (3).

publicidade

Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o espaço, que apresentava infraestrutura insalubre, atendia dependentes químicos, mas abrigava irregularmente também dois idosos. As atividades no local foram interrompidas com a ação das autoridades.

A polícia chegou até à clínica depois de uma denúncia ao Disque 100, o número oficial para denúncias de violações aos direitos humanos.

publicidade

Após a denúncia sobre maus-tratos, inclusive agressões praticadas contra os internos com o uso de cadeiras, a promotoria de Justiça, Guarda Civil, Vigilância Sanitária, pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Conselho Municipal da Pessoa Idosa começaram as investigações.

Em visita feita pelo Poder Público no local, foi constatada a falta de alimentação adequada, com pacotes de pães com data de validade vencidas, sujeira pelos cômodos e roupas sujas descartadas no chão, ausência de tratamento adequado e isolamento dos acolhidos, diante da ausência de visita de familiares. Além disso, não havia nenhum profissional de saúde trabalhando no local.

publicidade

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.