De acordo com o Climatempo, o domingo (14) será de tempo firme, com sol e calor na região. A previsão é de que as nuvens comecem a aparecer ainda de manhã e pode haver pancadas de chuva à tarde.

Essas condições de tempo quente e seco tendem a se manter até a próxima terça-feira (16), quando uma frente fria pode avançar sobre a área, aumentando as chances de chuva.

*Com informações do Climatempo.