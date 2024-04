Itapevi abre inscrições online para castração gratuita de cães e gatos nesta segunda, 15

A Prefeitura de Itapevi abre nesta segunda-feira (15) o período de inscrições da 12ª Campanha de Castração Gratuita de Cães e Gatos. Desta vez, serão abertas 1 mil vagas para tutores de pets da região central e demais bairros.

As cirurgias serão feitas no período de 13 a 22 de maio, no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez 1000A – Centro de Itapevi), em cachorros e gatos sem raça definida, com idades entre cinco meses e cinco anos, com até 20 quilos.

As inscrições podem ser feitas AQUI. Depois, o tutor precisa comparecer na Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais (Rua Heloísa Hideko Koba, 21 – Vila Nova, Itapevi).