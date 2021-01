Dona da Centauro abre inscrições para Programa de Trainee com salário de R$ 6,5 mil

A SBF, grupo detentor da Centauro, que tem lojas em Osasco, Barueri e região, abriu as inscrições para o Programa de Trainee 2021. Com salários de R$ 6,5 mil, as oportunidades são para atuar nos escritórios da empresa na capital e no interior paulista e em Minas Gerais.

publicidade

Além de salário, o grupo oferecerá vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e programa de apoio psicológico, seguro de vida, participação de resultados anual, desconto de 15% em compras na Centauro e Gympass.

O programa tem duração de 18 meses. Nesse período, os contratados atuarão 12 meses como trainee e seis meses alocados em alguma área específica da companhia. Além disso, participarão de programa de desenvolvimento, liderança e inovação, além de elaborar um projeto para a empresa.

publicidade

Os interessados devem ter concluído o ensino superior em qualquer curso entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Também é necessário ter disponibilidade para viagens e mudanças.

Como se inscrever no Programa de Trainee do Grupo SBF:

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 8 de fevereiro para realizar a inscrição, exclusivamente no site www.traineesbf.com.br, onde também podem ser encontradas mais informações.

publicidade

>>> Leia também: Vigilantes são afastados após agressão a ambulante na estação Carapicuíba da CPTM