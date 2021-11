Dona descobre ao vivo com Datena que carro havia sido furtado e depenado: “Tô chocada!”

Uma mulher descobriu que seu carro havia sido furtado e depenado por bandidos na tarde desta quarta-feira (3), após receber uma ligação do apresentador José Luiz Datena durante o telejornal “Brasil Urgente”, da Band.

A produção do programa entrou em contato com a mulher após o helicóptero flagrar três indivíduos desmanchando um veículo branco, modelo Fiat/Mob, na zona Leste de São Paulo. Ao vivo no telefone, Patrícia foi surpreendida com a informação de que o carro furtado e depenado era seu.

“Você viu que roubaram o seu carro? Tem TV aí?”, perguntou Datena. “Não, não sabia de nada. Inclusive estava trabalhando aqui e vou sair às 18h, não sabia”, respondeu a dona do veículo. “Ainda bem [que não tem TV por perto] porque não sobrou nada do seu carro”, comunicou o apresentador.

A mulher saiu para trabalhar e havia estacionado o veículo, que comprou recentemente e tinha pago apenas três parcelas, por volta das 6h da manhã. “Trabalha 12 horas por dia para comprar o carro para ver três caras desmanchando ele em poucas horas, absurdo”, comentou Datena. “Eu tô chocada!”, respondeu Patrícia.

Os indivíduos que foram flagrados enquanto desmanchavam o veículo fugiram pelas margens do córrego próximo ao local onde o carro foi deixado. Até o momento, não foram presos.