Dono do hit “Caneta Azul”, Manoel Gomes exibe detalhes de sua mansão em Alphaville

O cantor e compositor Manoel Gomes, de 54 anos, abriu as portas de sua nova mansão em Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba. Ele recebeu o ex-BBB e apresentador do Podpah Pedro Scooby, a quem contou um pouco de sua trajetória até bombar na Internet com o hit autoral “Caneta Azul”.

No vídeo publicado ontem (17) no canal do Podpah no YouTube, Manoel Gomes fez questão de apresentar os vários cômodos da casa, dentre eles as salas de jantar, de estar e de cinema, suítes, além da área gourmet externa, piscina e garagem para três carros.

Manoel destacou um dos quartos de visita, que tem uma rede para balanço. Ele afirma que faz lembrar da roça de onde veio, em Balsas, no Maranhão. Para Pedro Scooby, o cantor de brega relembrou a vida que tinha antes de se tornar conhecido: “Eu trabalhava na roça, lá era bom demais. Plantava arroz, milho, feijão”, disse.

Caneta Azul

O compositor contou também a história do hit que virou meme nas redes sociais e o tornou conhecido Brasil afora: “Eu já cantava minhas músicas, trabalhava direto e fazendo música. Aí, em 2019, fui pra um colégio e perdi minha caneta. A professora me deu uma bronca. Aí na hora de fazer a prova, cadê a caneta? Fiz a música lá mesmo e postei na Internet. Gostaram ‘demaisi’”.

A vida de Manoel mudou para melhor. Hoje, ele tem condições de comprar quantas canetas quiser, mas, apesar disso, conta que sente falta da caneta que perdeu no dia da prova: “Até hoje nunca me entregaram minha caneta”.

Desde então, ele tem feito shows por todo o país e participações em trabalhos de diversos gêneros musicais, como sertanejo e rap. “Lá Ele”, com Tierry, e “Mas Existe um Lugar”, com Cryzin e Kaio Viana, estão entre os projetos já gravados.

Agora, Manoel está empenhado nas composições autorais. “Estou fazendo clipe da ‘Ceiça’, de minha autoria. Eu sou apaixonado por música brega, que chora, sabe?”, comentou, relembrando de composições como “Eu Vou Deixar de Ser Besta”, “Parabéns”, e “Olha, Se Você Não Me Ama”, que tem mais de 25 milhões de visualizações no YouTube.

À procura de um amor

O maranhense conta que se sente realizado e que morar em Alphaville com o filho tem sido uma de suas maiores conquistas. “Aqui tem uns pássaros que cantam e isso lembra a minha região”, comentou, ressaltando que pretende continuar trabalhando com música: “Quero fazer mais alegria para o povo, gravar mais uns clipes bonitos para o pessoal gostar”.

Com a vida tranquila, muitos trabalhos e projetos, Manoel diz que também deseja encontrar um amor para casar e ter filhos.

Assista ao vídeo completo: