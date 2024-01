Jardim Silveira e Alphaville recebem feiras de adoção de pets neste final de semana

O Centro de Proteção ao Animal Doméstico (CEPAD) de Barueri realiza sua tradicional feira de adoção de pets no Jardim Silviera e no Alphaville neste final de semana.

Os animaizinhos estarão no Terminal do Silveira (Rua Fernão Dias Paes Leme, 565-741) na sexta-feira (19), das 10h às 15h, e no Parque Ecológico Tietê (Av. Dr. Dib Sauaia Neto, 1600 – Alphaville Industrial) no sábado (20) e domingo (21), também das 10h às 15h.

Para adotar, basta ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto e assinar um termo de posse responsável. Os animais disponibilizados pelo Cepad são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.