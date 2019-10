Dono do Pé de Fava, que viralizou com bronca de Jacquin, mostra como está o freezer hoje

Dono do Pé de Fava, que viralizou com bronca de Jacquin, mostra...

Em vídeo postado nas redes sociais neste sábado (26), Fábio, dono do restaurante Pé de Fava, que viralizou com as duras broncas do chef Erick Jacquin no programa “Pesadelo na Cozinha”, da Band, mostra como está o freezer hoje.

Ele faz questão de mostrar que atendeu aos pedidos de Jacquin e não desliga mais o freezer à noite, prática adotada para economizar energia antes do programa e que deixou o chef extremamente furioso.

“Vamos olhar o freezer que o Jacquin vomitou?”, convida Fábio, antes de emendar: “Tá ligado, galera!”.

Após o episódio sobre o Pé de Fava do “Pesadelo na Cozinha” viralizar, o restaurante, que fica em Guarulhos, tem recebido clientes de diversas partes do estado, que vão ao local curiosos para conferir como ele está hoje e tirar fotos e fazer vídeos com Fábio e os outros funcionários.

Mas antes da poeira baixar e cair nas graças dos internautas, o dono conta viveu momentos de tensão, inclusive com ameaças sofridas. “Na primeira semana, a repercussão foi negativa. Fiquei bem desanimado, triste, estarrecido mesmo”, declarou, em entrevista ao jornal “Extra”.

O estabelecimento também teve mudanças no cardápio, agora oferece churrasco no buffet self service, não desliga mais o freezer à noite e Fábio almeja voos mais altos. Pensa em abrir filiais e até franquias.