Restaurante que deixou Jacquin pistola não desliga mais o freezer à noite e agora está nas redes sociais

O Pé de Fava, restaurante que viralizou nas redes sociais nos últimos dias por tirar o chef Erick Jacquin muito do sério na segunda temporada do programa “Pesadelo na Cozinha”, virou a página e manteve a transformação após o programa, exibido em agosto. Agora o estabelecimento não desliga mais o freezer à noite, prática que deixou Jacquin extremamente furioso, e o dono, Fábio, está mais calmo.

“Agora a gente trabalha tranquila, cozinha mais leve. Quando ele vem, é mais para dar um toque, não é mais aquele terror. O clima está mil vezes melhor”, disse a esposa de Fábio, Sâmia, que ajuda na cozinha, ao “Portal da Band”.

Além disso, destacou: “O chef mostrou como fazer tudo de uma forma mais prática, mais bonita, com sabor e rápida. Uma forma de cozinhar sem ficar sofrendo. O que demorava duas horas para a gente fazer, agora fazemos em meia hora ou 40 minutos”.

“Sem contar que a reforma facilitou muito. Deu uma praticidade”, completou a mulher de Fábio.

O restaurante localizado no Jardim Tranquilidade, em Guarulhos, entrou nas redes sociais, com uma página no Facebook criada na sexta-feira (18), e faz questão de avisar que não desliga mais o freezer à noite, o que fez Jacquin dar uma bronca enorme em Fábio e chegar a mandar os clientes embora do restaurante. “Não fazemos mais isso CHEF!”, postou.

A segunda temporada de “Pesadelo na Cozinha” já acabou, mas os episódios podem ser conferidos no canal do programa no Youtube. O episódio sobre o Pé de Fava também pode ser conferido abaixo.

A fúria de Jacquin no Pé de Fava virou tema de diversos memes nas redes sociais nos últimos dias:

