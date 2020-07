Doria cai na gargalhada com foto de Bolsonaro mostrando cloroquina a ema

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), debochou da imagem do presidente Jair Bolsonaro mostrando uma caixa de cloroquina a uma ema no Palácio do Planalto, que viralizou e virou meme nas redes sociais.

Durante entrevista ao “Brasil Urgente” nesta sexta-feira (24), Doria comentava sobre estudos que apontam a ineficácia da cloroquina contra a covid-19 e os riscos do remédio a quem não tem recomendação médica e caiu na gargalhada ao comentar a foto de Bolsonaro mostrando o medicamento a uma ema.

Nas redes sociais, a imagem rendeu uma série de memes:

Bolsonaro e a Ema 3: o império contra-ataca pic.twitter.com/zbiEisgBsD — o gabs. (@gabs_ogabriel) July 23, 2020

“Com licença, dona ema, a senhora já conhece os benefícios da Cloroquina?” pic.twitter.com/bcMqUt6hNP — Bruno Sartori (@brunnosarttori) July 23, 2020

Como eu explico para um estrangeiro que este senhor na foto mostrando uma caixa de cloroquina para uma ema, é o Presidente do meu país? pic.twitter.com/J20NL4xpyi — Luis Di Vasca 🇧🇷 (@DiVasca) July 24, 2020

Não é montagem, Bolsonaro foi fotografado hoje mostrando a caixa de hidroxicloroquina para a ema que lhe virou as costas.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/bKai5LlzpA — Douglas Santos 🔰🇧🇷🇺🇸🇵🇹 (@Douglas12626875) July 24, 2020

E a Ema sempre muito sábia! pic.twitter.com/BsWzf8U5lq — Oo_Camila (@OoCamila1) July 23, 2020

Bolsonaro, que está c covid há 17dias, oferece cloroquina p ema, que sabendo da ineficácia do medicamento foge! 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ @felipeneto @veramagalhaes pic.twitter.com/rHp7rfoBo5 — Chirlei Freitas (@ChirleiFreittas) July 24, 2020

o Bolsonaro mostrando a caixinha de cloroquina e a ema cagando pra ele 🗣️ pic.twitter.com/enjjjfDp85 — joão (@joaoalmeidaig) July 24, 2020