Os parques municipais de Osasco serão reabertos a partir deste sábado (25). Decreto do prefeito Rogério Lins (PODE) que libera a reabertura após mais de quatro meses de fechamento em decorrência da pandemia de covid-19 foi publicado na edição desta sexta-feira (24), da Imprensa Oficial do Município (Iomo).

Os parques de Osasco poderão abrir das 9h às 16h aos sábados, domingos e feriados e das 10h às 16h durante a semana, seguindo a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos frequentadores e regras de distanciamento social e higiene.

O comércio dentro dos parques, inclusive ambulantes continua proibido; os equipamentos de ginástica e atividades coletivas permanecerão bloqueados. Outra determinação é que os banheiros e bebedouros continuem interditados.

A Secretaria de Meio Ambiente poderá escalonar a reabertura dos parques de acordo com suas possibilidades de atendimento e condições para cumprir as regras determinadas. Clique aqui e confira a íntegra do decreto que libera a reabertura dos parques municipais de Osasco.

Covid-19 em Osasco

Osasco registra, até esta sexta-feira (24), segundo dados da Prefeitura, 9.900 casos e 596 mortes com confirmação de covid-19, das quais quatro nas últimas 24 horas. O município também contabiliza 9.053 pacientes recuperados da doença.